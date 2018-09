No BLITZ MAG desta semana falamos sobre o regresso dos Metallica a Portugal, no próximo ano, para um concerto no Estádio do Restelo, o filme com Lady GaGa que está a dar muito que falar, a despedida de Paul Simon dos palcos e a surpresa que os Arcade Fire fizeram aos fãs. Voltamos a estar à conversa com Carlão, que nos explica a origem do título do novo álbum, "Entretenimento?", mostramos o novo vídeo de Márcia, que regressa aos discos em breve, e também as primeiras imagens de Joaquin Phoenix como Joker, o eterno rival de Batman. A apresentação é de Cristiana Reis.

Para ver no vídeo no topo desta página e na SIC Radical.