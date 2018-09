Os Muse acabam de confirmar o regresso a Lisboa em 2019, não avançando, no entanto, no comunicado da editora, o local ou o dia. O trio britânico, que tocou na edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, aproveitou o lançamento do vídeo do novo single, 'Pressure', para confirmar as primeiras datas de uma digressão que passará pela Europa e pela América no próximo ano.

Além de Lisboa, a banda toca em Madrid, Londres e Paris, entre outras cidades europeias, levando consigo o novo álbum, "Simulation Theory", que tem edição marcada para 9 de novembro. Quem comprar o longa-duração na loja online da banda terá acesso antecipado aos bilhetes para a digressão.

Integrados no novo registo, que sucede a "Drones" de 2015, estão os temas 'Dig Down, 'Something Human' e 'The Dark Side', além do novo 'Pressure', uma "canção rock ao estilo dos Muse" que "muda de riff a cada dez segundos". Veja abaixo o vídeo de 'Pressure', que conta com realização de Lance Drake e a participação especial do ator Terry Crews.





Recorde abaixo as melhores imagens do concerto dos Muse no Rock in Rio Lisboa, em junho passado, e siga o link para ler a reportagem.