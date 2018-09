Já esgotaram os bilhetes para o concerto de Ed Sheeran no Estádio da Luz, em Lisboa, a 1 de junho.



Anunciada foi agora uma segunda data, a 2 de junho, no mesmo local.



Os bilhetes são postos à venda amanhã, 28 de setembro, às 9h da manhã e custam entre 59 euros e 90 euros.

Segundo a Everything is New, os bilhetes para a primeira data esgotaram em menos de 8 horas.



A promotora adverte para a importância de comprar bilhetes nos pontos de venda oficiais, evitando o mercado secundário.