O cantor norte-americano Børns foi acusado por várias jovens de conduta sexual imprópria.

Segundo os relatos, Garrett Clark Børns, cantor e compositor norte-americano que este ano lançou o segundo álbum, terá mantido longas conversas com raparigas adolescentes, menores de idade, através das redes sociais, pedindo-lhes “fotos e vídeos ilícitos”.



De acordo com estas alegações, publicadas na internet pelas jovens, Børns esperava que as fãs fizessem 18 anos para convidá-las para sair.

Em comunicado, o artista disse-se “magoado e zangado com estas falsas alegações. Todas as relações que tive foram legais e consensuais. Acabaram de forma abrupta e claro que isso magoa as pessoas, mas sugerir algo mais do que isso é irresponsável”.

Nenhuma das jovens acusa Børns de violação ou agressão sexual, garantindo porém que o cantor as embebedou para facilitar o contacto sexual.

Num dos temas do seu álbum deste ano, “Blue Madonna”, Lana del Rey é a a convidada. Veja aqui.