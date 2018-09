A Netflix anunciou uma nova série documental que se debruçará sobre alguns dos maiores mistérios por resolver do mundo da música, incluindo a tentativa de assassinato de Bob Marley e os assassinatos de Sam Cooke e Jam Master Jay, dos Run-DMC.

De título “ReMastered”, a série de oito episódios arranca em outubro com “Who Shot the Sheriff?”, sobre o alegado papel dos políticos jamaicanos e do CIA na tentativa de assassinato de Bob Marley, que em 1976 foi atingido por disparos no peito e num braço.

Em dezembro chega o episódio sobre a morte de Jam Master Jay, dos Run-DMC, assassinado num estúdio de Nova Iorque em 2002; apesar da existência de seis testemunhas, o crime continua por resolver.

A morte do chileno Victor Jara às mãos do regime de Pinochet e a morte do cantor Sam Cooke, encontrado morto num quarto de motel em 1964, aos 33 anos, são outros dos casos analisados em “ReMastered ”, cujo trailer pode ver abaixo.