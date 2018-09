Desde que os Da Weasel decidiram separar-se, há oito anos, Carlão, a face mais reconhecível da banda, tem vindo a abraçar uma série de projetos diferentes. Foi há três anos, depois de “Os Dias de Raiva”, de 2010, e de “Uma Falaciosa Noção de Intimidade”, que editou enquanto Algodão, em 2011, que Carlos Nobre resolveu passar a Carlão e se estreou em nome próprio com o álbum “Quarenta”.

Agora, o músico, que divide o seu tempo entre a casa de família em Lisboa e a sala de trabalho que mantém em Almada, cidade onde cresceu, regressa com um segundo longa-duração, ao qual decidiu dar um nome em formato de questão. “Entretenimento?” traz para a mesa a discussão sobre os limites do entretenimento e encerra em si colaborações com Manel Cruz (ex-Ornatos Violeta), António Zambujo ou Slow J.

Numa conversa que decorreu no local onde nasceu “Entretenimento?”, na margem sul do Tejo, o músico confessou à BLITZ ter “alguma dificuldade” em considerar-se MC, ou rapper, falando abertamente sobre as duas décadas e meia de carreira, as saudades que tem de tocar com o irmão (João Nobre) e os restantes elementos dos Da Weasel, a reação que teria se as suas filhas quisessem seguir uma carreira musical e aquilo que, hoje, quer continuar a retirar da música que produz.

Começando pela pergunta que parece mais pertinente, logo à partida: porquê o ponto de interrogação depois de “Entretenimento?”?

É uma questão que me coloco a mim próprio a vários níveis. Há aqui várias camadas neste “entretenimento”, nesta questão do entretenimento. Uma é o entretenimento em geral: o que é, o que representa… Parece que já ultrapassámos todos os limites expectáveis do que deveria ser entretenimento hoje em dia, não é? Sei lá… A vida real de uma pessoa é entretenimento, o [Donald] Trump é entretenimento… Tantas coisas que aparentemente não são entretenimento mas já são tratadas como tal. Depois, a questão tem também a ver com a minha posição nesse entretenimento. A música é algo muito importante para mim e é ela que me faz conseguir andar aqui, de forma mais ou menos sã, neste mundo, nesta sociedade, nesta confusão toda. É a maneira que tenho de conseguir fazer uma vida e de estar mais ou menos estável. E a música passa pelo entretenimento, portanto também é uma questão minha… O que é o entretenimento e o que faço no meio dele. É algo que já me anda na cabeça há uns tempos. Curiosamente, por causa do título do disco, algumas pessoas já comentaram e fazem referência a algo que eu dizia num tema de “Os Dias de Raiva”. Quando falo disto tudo, da vida, de andar na música, de ideais e tudo o mais, às tantas digo: “para ti é entretenimento, para mim é uma coisa muito séria e necessária”. É um bocado essa questão que está aqui. O entretenimento não é, necessariamente, uma coisa menor.

Continua a lidar com pessoas que consideram o seu trabalho apenas uma brincadeira?

Claro! Que consideram que não é um trabalho sequer, que é uma diversão muito bem paga… Acham que é muito mais bem paga do que realmente é. Mas sim, acham que não é um trabalho a sério… E, para mim, obviamente, que é um trabalho a sério. Fico esgotado com a feitura de um disco, depois com a sua promoção, com os concertos e tudo o mais. O que não invalida o facto de ser, realmente, um privilégio, na medida em que faço aquilo que gosto. Por muitas coisas menos boas que possa ter, é uma profissão em que faço aquilo de que gosto, mas está longe de ser algo que não me dá trabalho nenhum… Muito pelo contrário.

No texto que Kalaf escreveu sobre o disco, diz que o imaginou num “diálogo íntimo”, no “confronto entre o homem e o MC”. Sente que o Carlão homem e o Carlão MC estão cada vez mais próximos?

Sim… Tenho é alguma dificuldade em considerar-me um MC, mas sim… Acho que está cada vez mais próximo. Quase toda a gente que começa a fazer música quer mimetizar aquilo de que gosta. Eu não queria ser eu quando comecei a fazer música, queria ser os gajos dos posters que tinha na parede. Com o caminho que vais fazendo é que vais definindo a tua identidade artística e cimentando, também, a tua obra. À medida que o tempo vai avançando, claro que vais estabilizando essa identidade. No meu caso faz sentido… Se calhar, consigo, cada vez mais, pôr mais lados daquilo que faço num só disco. Por exemplo, neste disco há coisas que são praticamente faladas, canções de raiva, canções de amor, um bocado de tudo… Cada vez está mais presente aquilo que sou num todo.

Olhando para estes 25 anos de percurso, consegue identificar um momento em que o Carlão homem e o Carlão artista tenham estado demasiado afastados um do outro e que tenha sentido que isso, de alguma maneira, era perigoso?

Não, não. O que senti, numa altura em que estava a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, foi que estava a perder um bocado o controlo do meu bebé, por assim dizer, do meu trabalho. É impossível estares num nível, a tocar muito, a fazer muita coisa, numa fase de muito sucesso, e controlares todos os aspetos da tua música, a forma como ela é vendida e mostrada. Tens de delegar, necessariamente. E é como se não fosses levar o teu filho à escola e quando o vais buscar ele está com uma roupa muito estranha. É um bocado essa a sensação: “que roupa é esta? Isto é mesmo estranho…”. Mas… Tu não pudeste levá-lo de manhã, não estavas lá, estavas a fazer outra coisa, e a pessoa que o levou escolheu uma roupa que, se calhar, não era a que tu escolherias para o teu filho. Sentes que perdes um bocado o controlo das coisas. Mas nunca, em momento algum, senti essa separação.

O Manel Cruz participa no tema ‘Cerejas, Só Isso’. Foram acompanhado sempre o percurso um do outro, ao longo destes anos? Há um certo paralelo no vosso percurso…

Na altura de Da Weasel sim, encontrávamo-nos muito na estrada. Depois, acabaram os Ornatos… Aliás, quando fizemos o ‘Casa (Vem Fazer de Conta)’ com Da Weasel acho que já nem existiam Ornatos. Mas tivemos percursos muito parecidos. Somos os dois praticamente da mesma idade, temos um ano de diferença, e passámos por esta coisa da paternidade, também, quase ao mesmo tempo, uma coisa que teve um efeito muito grande nas nossas vidas e na nossa música. E agora estamos também a fazer coisas novas. Estamos numa fase muito parecida e isso é muito giro. É uma pessoa que admiro imenso e talvez dos poucos artistas portugueses cujas letras conheço do princípio ao fim e com as quais me emociono. É algo de especial.

Também há, em “Entretenimento?”, um dueto com António Zambujo.

Ao Zambujo, conheci-o muito mais recentemente… E foi muito fácil, muito imediato. Aconteceu de uma maneira porreira: encontrámo-nos várias vezes na estrada, curiosamente em concertos de outras pessoas nos quais íamos participar. Eu stresso muito na estrada quando são concertos meus, mas quando são participações fico muito mais à vontade, portanto ficávamos ali a beber um copo, a deitar conversa fora, “agora vou eu”, “agora vais tu”, “então até já”, “correu bem?”, essas coisas… O Zambas é uma pessoa fácil, é aquele gajo com quem falas uma noite e já sentes que é um grande “buddy”. E claro que, no meio disso tudo, trocámos conversa à volta da música, sobre o que gostamos e não gostamos. Há ali um gosto em comum, que é, mais do que a música brasileira, o Chico Buarque. Lembro-me que ele me contou feito criança quando surgiu a possibilidade daquilo que eles fizeram: “fogo, o Chico Buarque!”. E eu “grande nojo, cabrão, pá. Como conseguiste isso?”, obviamente contente por ele, não é? No meio disso, sempre falámos que um dia tínhamos de fazer alguma coisa juntos. Estava a gravar o disco e estendi-lhe o desafio naquela “olha, estás aí a ver uma malha que tenhas? Queres fazer alguma coisa com guitarra?”. Ele arranjou aquela melodia do verso, mandou-ma, e eu comecei a escrever, praticamente na hora, para aquilo. Era o tipo de malha que me sugeriu logo muitas coisas e comecei logo a escrever. Ele gostou, arranjou melodia para o refrão, escrevemos, gravámos. E ficou assim, só voz e guitarra, porque era assim que tinha de ser. Ainda houve hipótese de ter uns arranjos por outra pessoa, mas ainda bem que não aconteceu porque é mesmo aquele tema de voz e guitarra.

A presença do seu irmão em '#Demasia', quer na produção quer no vídeo, certamente deixou os fãs dos Da Weasel com aquela nostalgia… Numa escala de 0 a 20, que saudades sente, neste momento, de estar em palco com os Da Weasel?

Não sou nada saudosista… Epá, não consigo responder a essa pergunta nem quantificar isso de zero a dez. Volta na volta, passa-me pela cabeça, mas não com saudosismo. Sou uma pessoa completamente diferente do que era naqueles anos e gosto mais desta pessoa que sou agora, portanto, não é assim tão simples para mim dizer isso. Tenho muitas saudades de tocar com o meu irmão, isso tenho, e com o resto da malta toda, mas não tenho tantas saudades, se calhar, de fazer Da Weasel. Até porque aquilo que fizemos foi tão forte, tão avassalador para nós todos, e é uma parte tão importante da nossa vida que tentar replicar nunca iria chegar àquilo que foi. Portanto, se calhar até analiso as coisas mais friamente: o que está ali está tão bom, para quê estar agora a estragar? Só não tenho saudades de tocar com o Glue porque estou sempre com ele e ele cansa-me muito porque toca demais! Um gajo está a ensaiar e ele não se cala. Mas com o resto da malta, realmente, já não toco há muitos anos e gostava de tocar. Se calhar, não forçosamente por ser a cena de Da Weasel… Mais pelas pessoas. A cena de Da Weasel… Epá, não sei. Não vou dizer que não tenho saudades, mas não é uma coisa assim que me passe pela cabeça. E ainda bem. Era mau sinal, acho eu.

Quando pensa em “Quarenta” e neste novo álbum, consegue identificar os pontos de contacto entre os dois?

Ainda é difícil. Este disco ainda é muito recente. E a perceção que tenho do “Quarenta” é uma perceção falsa, porque a ideia que tenho presente dos temas é de como os toco ao vivo, bastante diferente do disco. Como não ouço a minha música, a não ser durante a mistura e quando começo a tocar os temas, porque preciso de ouvir para ensaiar, é-me mais difícil separar as coisas. Agora, se fosse pegar no “Quarenta” e o metesse a tocar de certeza que encontraria muitas diferenças. Passado pouco tempo de sair um disco, começo a encontrar muitos defeitos, que depois são mais ou menos corrigidos ao vivo… Mas diria que este disco, tendo em conta estes fatores que acabei de enunciar, é mais aberto. O “Quarenta” tinha um tema de voz e guitarra, este tem dois e são algo diferentes. Este álbum acaba por ser mais abrangente e mais orgânico do que o “Quarenta”.

Sabendo que a música ainda é uma área muito misógina, se as suas filhas quisessem seguir uma carreira musical, como reagiria e que conselhos lhes daria? Tinham de estar preparadas para quê?

Isso é uma coisa que se coloca em quase tudo na vida delas… Mesmo que vão para outras áreas. Acho que Portugal ainda é uma realidade diferente, numa proporção diferente, mas sim, é um mundo completamente misógino, seja onde for, e é muito mais complicado para as mulheres do que para os homens. A minha filha mais velha está no piano e curte muito. Tem uma relação porreira com aquilo e quero muito que ela toque… Obviamente, se fizer sentido para ela e se ela gostar. Mas já sabe ler a pauta, que é uma coisa que eu nunca vou saber. Elas foram agora ao Avante e, às tantas, estava lá o Vicente Palma a tocar com o Jorge… e eu disse à mais velha: “quem sabe se daqui a uns anos não estamos nós também no palco a fazer qualquer coisa juntos”. Como acontece com o Tim quando está com o Sebastião e com o Vicente… É tão fixe ver os gajos a tocar uns com os outros e a curtir. É uma coisa que gostava muito de fazer com a minha filha, mas, realmente, é diferente, porque são mulheres e o trabalho é a dobrar e o respeito é metade. Se elas forem por esse caminho, não me resta grande opção senão estar ali com elas e ajudar no que for preciso, mas tentar que elas se valorizem sempre em primeiro lugar por aquilo que pode ser o talento e o caráter delas antes de qualquer outra valência física.

O que quer da música hoje? Sente que os seus objetivos se alteraram muito ao longo destes 25 anos de carreira?

Acho que percebi o que me chega… E aquilo que me chega não é nada de transcendental, o que é bom. Não é que tenha sido muito ambicioso, mas não sabia o que é que era suficiente para mim. É um bocado difícil explicar isto. Era tudo muito vago, tudo muito romantizado também… A vida de estrada… Agora, é tudo um pouco mais cínico, porque é a vida. Não há hipótese. Percebi que estou muito bem se tiver 20 concertos num ano… Consigo estar bem comigo, ter uma vida familiar porreira. Sempre desconfiei disso, mas agora sei que não é preciso muito para estar bem. Há uma calma diferente, uma maneira de fazer as coisas diferente. Não há tanta fuçanga. É claro que estamos num mercado muito complicado e não sei como vai ser daqui a dez anos, se conseguirei viver só disto… Mas hoje em dia quase ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Os empregos estão a mudar todos rapidamente, há pessoas à toa… Não há instituições, sejam elas do estado ou privadas, que te garantam o que quer que seja. Portanto, estamos todos nesse barco.