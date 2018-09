"Penas de Pato - Ver a Vida a Passar da Varanda" é o novo livro de crónicas de Miguel Araújo, que se tornou conhecido com Os Azeitonas e segue agora com uma bem-sucedida carreira a solo. O livro, que inclui textos publicados na revista Visão, três contos inéditos e outros textos novos, foi ontem apresentado na Feira do Livro do Porto e hoje (às 21h) a dose é repetida na FNAC do Chiado, em Lisboa, com a presença de Nuno Markl.

Nas 176 páginas do livro, Araújo "detém-se nas pequenas questões, nos detalhes maravilhosos, nas particularidades ínfimas que nos escapam no dia-a-dia", pode ler-se na sinopse. O músico está também em digressão pelo país, atuando, entre outros locais, em Arouca na próxima sexta (28), na Gala do IPO no Coliseu do Porto a 4 de outubro, no Casino de Chaves a 6 de outubro, no Teatro das Figuras de Faro a 20 de outubro e no Capitólio, em Lisboa, no dia 22 de novembro com o projeto Mendes e João Só.