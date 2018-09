Foi partilhado mais um excerto da autobiografia de Lily Allen, "My Thoughts Exactly", que aborda a sua relação com Mike Skinner, mentor do projeto The Streets.

Segundo a cantora, o que começou como "uma paixoneta" tornou-se algo sério após ambos terem atuado no festival Fuji Rock, no Japão, e dormido juntos.

"Não fizemos sexo, mas apaixonei-me por ele", conta. "Só que, ao voltarmos para Inglaterra, ele já não queria estar comigo. Disse-me para parar de lhe ligar ou a namorada iria descobrir. Foi horrível".

Pouco tempo depois, os dois artistas voltaram a cruzar-se num festival de música, desta feita na Austrália, resultando daí uma violenta discussão.

"Para ele eu não passava de uma tipa que ele comeu num festival no Japão. Mas eu já não era 'uma tipa'. Era mais popular e melhor que ele, e podia dizer-lhe para se pôr a andar do palco porque era a minha vez de atuar", escreve.

"Podia ter dado a outra face, portado-me bem, sido simpática. Mas não consegui. Embebedei-me em palco e, depois do concerto, quando o manager dele foi mal-educado para comigo, passei-me".

"Dei pontapés às portas, atirei com coisas, gritei, chorei e tive de ser arrastada pelos Kasabian, que também tocaram nesse festival", continua.