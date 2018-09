Kanye West acredita que as redes sociais estão a levar algumas pessoas a cometer suicídio.

O rapper afirmou, no Twitter, que há quem ponha termo à própria vida "por não ter 'gostos' suficientes", acrescentando que essas mesmas pessoas "procuram por validação na simulação".

""Devíamos poder usar as redes sociais sem termos de nos preocupar com os seguidores ou 'gostos' que temos", continuou. "Devíamos poder ocultar o número de seguidores que temos. Isto tem um enorme impacto negativo no nosso amor-próprio".

Kanye West comparou, ainda, o número de seguidores que uma determinada pessoa tem nas redes sociais "à quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária".