Dave Grohl confirmou que os Foo Fighters já foram convidados várias vezes para atuar no intervalo da Super Bowl, final do campeonato de futebol americano que atrai milhões de espectadores. Em entrevista à rádio KROQ, o músico disse: "tive múltiplas conversas com eles ao longo dos anos nas quais eles diziam que queriam ter uma banda de rock e perguntavam 'acham que conseguem fazê-lo? Acham que conseguem fazer um estádio?'. E eu fico sempre 'claro que sim, é o que nós mais fazemos'".

"Ficamos entusiasmados 'oh meu Deus, acho que vamos fazer a Super Bowl!'. E depois acaba por ir a Madonna ou a Katy Perry ou alguém do género", acrescentou Grohl. Recorde-se que além das duas estrelas pop, passaram pelo intervalo da Super Bowl artistas como Prince, Rolling Stones ou Michael Jackson, estando previsto que na edição de 2019 atuem os Maroon 5 (com a convidada Cardi B).

O músico diz no entanto que pode ter estragado as hipóteses de os Foo Fighters serem convidados a participar no evento quando, há uns anos, se encontrou com uma das pessoas responsáveis e, por estar demasiado bêbedo, lhe disse: "nem quero fazer a Super Bowl! Antes queria, mas agora já não quero!".