O autocarro de digressão de Gary Numan atropelou e matou um homem de 91 anos ontem em Cleveland, nos Estados Unidos. O artista britânico, que se tornou conhecido com temas como 'Cars' ou 'Are Friends Electric?' no final dos anos 70, partilhou uma mensagem no seu Twitter, dizendo-se "devastado" com o acidente.

"Estamos completamente devastados com o acidente fatal com o nosso autocarro de digressão", começou por escrever, "neste momento só conseguimos pensar nas pessoas afetadas por esta tragédia terrível e enviamos-lhe todo o nosso amor".

Numan tinha um concerto agendado no House of Blues de Cleveland e acabou por cancelar a atuação como forma de "respeito". Não se sabe ainda se o artista se encontrava no veículo quando o acidente aconteceu e a polícia ainda está a investigar o caso.

Segundo as autoridades, o idoso, que morreu no local, estaria a empurrar um trolley numa passadeira de peões perto da sala de espetáculos onde Numan ia atuar quando o veículo o atropelou. O condutor, de 45 anos, não foi detido.