A atriz e realizadora Asia Argento confessou numa entrevista emocionada ter traído Anthony Bourdain, com quem namorava quando este se suicidou em junho passado. A artista italiana acrescentou, no entanto , na mesma entrevista ao site DailyMailTV, que ele também a traiu.

"Ele também me traiu. Não era um problema para nós", disse Argento depois de confirmar a sua própria traição, dizendo que essas situações eram parte da relação "de adultos" que tinham.

Na entrevista com o DailyMailTV, Argento fala pela primeira vez da morte de Bourdain, admitindo que deixou "um vazio" dentro de si que "não pode ser preenchido com nada". "[No início] fiquei zangada, sim, por ele me abandonar e aos meus filhos, mas agora isso foi substituído pela perda (...) A raiva manteve-me viva porque de outra forma este desespero não teria fim".

"Há pessoas a dizer que eu o assassinei. Dizem que o matei", acrescenta ainda, "mas entendo que o mundo precisa de encontrar uma razão. Eu também gostaria de encontrar uma razão. Não tenho uma. Talvez sentisse algum consolo se soubesse que algo se passou e que o levou a fazer aquilo".

Recorde-se que a atriz foi acusada de abuso sexual pelo ator Jimmy Bennett, que era menor aquando do suposto encontro sexual com Argento. Estas acusações chegaram a público meses depois de a própria ter acusado o produtor Harvey Weinstein de a ter violado.