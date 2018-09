A série que Dr. Dre iria estrear na Apple foi cancelada devido a "sexo, drogas e violência", segundo o The Wall Street Journal.

Intitulada "Vital Signs", a série foi a primeira a ser anunciada pelo novo serviço da Apple, que pretende concorrer diretamente com gigantes como a Netflix, a Hulu e a Amazon Prime.

O cancelamento terá sido ordenado por Tim Cook, diretor executivo da Apple, que não gostou de ver "personagens a consumir cocaína, uma orgia numa mansão e armas de fogo" na série.

"Vital Signs" iria ter a duração de seis episódios, e contava com Dr. Dre no cargo de produtor executivo.

O também músico não foi, no entanto, o único a receber o "não" da Apple; uma série baseada no movimento #MeToo, da autoria de Whitney Cummings, foi também cancelada, e trabalhos do realizador M. Night Shyamalan e das atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tiveram de sofrer alterações.