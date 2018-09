Pressionada pelos fãs e por Daniela Mercury, Anitta esclareceu que está contra o candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro, juntando-se assim ao movimento #EleNão. Num vídeo partilhado no Instagram, a cantora de 'Vai Malandra' explica que é contra os ideais anti-democráticos do candidato do Partido Social Liberal, isto depois de ter dito que tinha o direito de não opinar sobre política e de não se posicionar contra ou a favor do candidato.

"Quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci o hashtag [#EleNão]", diz Anitta no vídeo, "são as nossas atitudes que mostram a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo, o machismo, a homofobia, a nossa luta pelas minorias. Como sou a favor da democracia, apoio sim a hashtag #EleNão". A polémica surgiu depois de a artista ter começado a seguir no Instagram uma amiga que demonstrara o seu apoio a Bolsonaro.

Estas novas declarações de Anitta surgem como reação a um outro vídeo de Daniela Mercury, no final do qual a cantora desafia a artista a pronunciar-se sobre o assunto. "Estou aqui para convidar todas as mulheres brasileiras para irem para a rua no dia 29 de setembro no movimento #EleNão", começa por dizer Mercury, "ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso para a nossa democracia. Eu gostaria de desafiar a minha amiga Anitta para apoiar o movimento #EleNão. Vamos, Anitta?".

São várias as artistas brasileiras a juntarem-se ao movimento #EleNão, mas também estrelas internacionais já demonstraram nas redes sociais que estão contra o candidato que continua a liderar as intenções de voto (casos de Dua Lipa, Nicole Scherzinger ou Cat Power).