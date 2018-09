Selena Gomez ficou chateada com uma entrevista que deu à Elle e diz não querer voltar a aparecer na capa de revistas. Numa conversa com os fãs, via Instagram Live, este fim de semana, a artista norte-americana disse também que prefere passar a falar diretamente com os seus admiradores.

"Tento dizer coisas durante uma hora numa entrevista, estou ali a falar com uma pessoa e a pensar que aquilo é muito bom. Estou ali, a viver coisas, e depois quando vou a ver...", disse Gomez, "não é culpa de ninguém, as pessoas só querem chamar à atenção mas eu não percebo porquê. Só quis ser verdadeira com vocês. Sinto que não me apetece voltar a aparecer numa capa de revista, nunca mais. Não interessa".

A artista não terá gostado que a publicação tenha dado mais destaque a questões sobre a sua vida pessoal e menos à sua música e ao seu trabalho de voluntariado. "Quanto mais velha fico, mais quero que a minha voz seja minha", escreveu Gomez num post partilhado no Instagram depois de a entrevista ter sido tornado pública.