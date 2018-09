Salvador Sobral, António Zambujo e Samuel Úria são os convidados do novo álbum de Márcia, “Vai e Vem”, que chega às lojas a 12 de outubro.

O disco tem no single 'Tempestade' a primeira amostra.

Conheça aqui o vídeo de 'Tempestade', filmado no Bairro da Fonte da Prata.

Veja aqui a lista de canções de “Vai e Vem”, todas escritas por Márcia.



1. Tempestade

2. Vai e vem (com António Zambujo)

3. Corredor

4. Manilha

5. Emudeci (com Samuel Úria)

6. Mil anos

7. Agora

8. Pega em mim (com Salvador Sobral)

9. Tempo de aventura

10. Do que eu sou capaz

11. Amor conforme

12. Ao chegar