Os Metallica regressam a Portugal em 2019. A banda norte-americana atuará no Estádio do Restelo, em Lisboa, no dia 1 de maio.

O concerto está integrado na WorldWired Tour, de apoio ao seu último álbum, "Hardwired... To Self-Destruct" e terá como bandas de suporte os Ghost e os Bokassa.

Os bilhetes para o espetáculo serão disponibilizados a partir desta terça-feira, mas só para membros dos clubes de fãs dos Metallica; o público em geral poderá adquirir os seus ingressos a partir de sexta-feira, 28 de setembro.

Os preços desses mesmos bilhetes variam entre os 70 euros e os 125 euros, e têm como bónus o último álbum da banda, em formato físico ou digital.

Os Metallica atuaram na Altice Arena em fevereiro, um concerto que ficou marcado pela sua homenagem a Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés. Recorde aqui a reportagem BLITZ desse concerto e, em baixo, a galeria de fotos: