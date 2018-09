Taylor Swift atuou este fim de semana em Nova Orleães, e não esqueceu de levar consigo duas grandes amigas: as suas gatas.

Meredith e Olivia estiveram nos bastidores com a cantora, que partilhou fotografias das mesmas juntamente com as atrizes Ruby Rose e Nina Dobrev, e a cantora Ilsey Juber.

"Obrigado por teres sido incrível, Nova Orleães. Foi a primeira vez que toquei no Superdome e não podia estar mais feliz por lá tocar com a Camilla Cabello e a Charlie XCX. E alguns amigos purrfeitos vieram ver o espetáculo", escreveu, numa das legendas.