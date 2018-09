Esta semana, no programa BLITZ Rádio, os destaques vão para a entrevista ao brasileiro Silva, que este verão esteve em Portugal para concertos no Sol da Caparica e no Vodafone Paredes de Coura, e para uma peça sobre o Festival Iminente, que no passado fim de semana ocupou o Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.

As novidades do Super Bock em Stock, os prémios Mercury e Polaris e os novos discos de Salto, Márcia e Cat Power, entre outros, estão também no alinhamento do programa apresentado por Nelson Ferreira e transmitido ao sábado às 16h.

Ouça aqui: