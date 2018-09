Os Arctic Monkeys atuaram este fim de semana em Sheffield, a sua cidade-natal, tendo reservado uma pequena prenda para os fãs.

A banda britânica interpretou uma versão mais intimista de 'A Certain Romance', um dos seus temas clássicos, presente no seu álbum de estreia, "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not".

'A Certain Romance' já não era tocada ao vivo pelos ARctic Monkeys desde 2014, e mesmo aí só o foi em formato acústico. Ouça aqui a versão nova: