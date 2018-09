Irá ser brevemente lançada uma nova box set contendo muita da música que Chris Cornell fez, ao longo da sua carreira.

Apropriadamente intitulada "Chris Cornell", a caixa conterá ao todo 62 faixas, de trabalhos a solo a canções compostas com os Soundgarden, Audioslave e Temple of the Dog.

Uma dessas canções, até agora inédita, tem como título 'When Bad Does Good' e já pode ser escutada nas principais plataformas de streaming.

Para além da música, esta box set conterá também um livro de 32 páginas com fotografias inéditas e textos de antigos colegas de Cornell, como Tom Morello, Kim Thayil e Matt Cameron, e uma edição deluxe incluirá ainda um DVD com 24 vídeos, dez dos quais inéditos e gravados ao vivo.

"Chris Cornell" tem data de lançamento marcada para o dia 16 de novembro. Ouça aqui 'When Bad Does Good':