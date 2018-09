Irá ser editado no próximo ano um novo livro que narra a história dos Joy Division, desde a sua formação à morte de Ian Curtis.

"This Searing Light, the Sun and Everything Else: Joy Division - The Oral History" foi escrito por Jon Savage e contém entrevistas com Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris, os restantes Joy Division e posteriormente New Order, e ainda com Deborah Curtis, viúva de Ian, e o artista e designer Peter Saville.

O livro será editado no dia 7 de março no Reino Unido e a capa do mesmo foi já divulgada: