Paul Simon deu este sábado aquele que foi o último concerto da última digressão da sua carreira, aos 76 anos.

O músico deu por terminada a digressão "Homeward Bound" no Flushing Meadows-Corona Park, em Flushing, Nova Iorque, a poucos minutos do local onde nasceu - uma escolha que, descreveu, foi "mais destino que coincidência".

O último concerto de Paul Simon contou ao todo com 26 canções, incluindo dois encores, iniciando com 'America', de Simon & Garfunkel, seguido por temas clássicos como 'The Boy in the Bubble', 'Me and Julio Down by the Schoolyard' e 'Bridge Over Troubled Water'.

Para o final, estavam reservadas prestações de 'Graceland', 'The Boxer' e 'The Sound of Silence'.

Aos fãs ali presentes, Paul Simon ressalvou que estará disposto a regressar futuramente aos palcos para uma ou outra performance, mas que "Homeward Bound" é de facto a sua última digressão.

Veja aqui alguns registos do concerto: