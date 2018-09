Os Rage Against the Machine irão reeditar todo o seu catálogo em vinil. O anúncio foi feito esta semana, pela própria banda.

Estas reedições abrangem todos os álbuns de estúdio dos norte-americanos ("Rage Against the Machine", editado em 1992, "Evil Empire", de 1996 e "The Battle of Los Angeles", de 1999), um álbum de versões ("Renegades", 2000) e um disco ao vivo ("Live at the Grand Olympic Auditorium", 2003).

O seu álbum de estreia, "Rage Against the Machine", e o supracitado álbum ao vivo irão também ser remasterizados. Estas reedições chegarão às lojas no próximo dia 28 e já podem ser adquiridas pelos fãs através do website dos Rage Against the Machine.