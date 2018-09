Kanye West publicou, no Instagram, um a série de vídeos onde dispara em todas as direções - de Drake a Tyson Beckford, passando por Nick Cannon - em defesa da sua mulher, Kim Kardashian.

Cannon, ex-marido de Mariah Carey, esteve recentemente à conversa com a VladTV onde falou sobre o corpo de Kim Kardashian. Kanye, evidentemente, não gostou.

"Eu sei que já andaste com a minha mulher. Mas, se dás uma entrevista, não fales dela", disse. "Se alguém puxar pelo assunto, dizes que me respeitas e não falas sobre isso".

Palavras que dirigiu também a Drake, correndo o rumor de que a "Kiki" mencionada em 'In My Feelings', canção do rapper canadiano, é Kim Kardashian.

"Há quem diga ou pense que a comeste e tu nada dizes, deixas andar. Não acho isso correto. Se eu namorasse com uma Renita de Chicago, e tu fosses casado com a Rihanna, não faria nenhuma canção chamada 'Riri'", comentou.

Nem o modelo Tyson Beckford, que também teceu recentemente comentários menos abonatórios para com o corpo de Kim, escapou.

"Não fales da minha mulher, meu. Aliás: que nenhum de vocês fale da minha mulher, ponto. Estamos casados, apaixonados, somos uma família", concluiu.

Veja os vídeos: