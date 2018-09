O documentário "Bixa Travesty", que tem como protagonista a cantora, atriz e ativista brasileira Linn da Quebrada, encerra esta noite o festival de cinema Queer Lisboa, às 21h no Cinema São Jorge. A BLITZ falou com a artista sobre o filme, galardoado no início do ano no Festival Internacional de Cinema de Berlim com um prémio Teddy, que distingue produções que abordam temáticas LGBT.

"O filme não é um filme sobre mim, é um filme comigo", começa por esclarecer Linn, depois de explicar que os realizadores, Claudia Priscilla e Kiko Goifman, já acompanhavam o seu trabalho antes de a desafiarem para o filme. "O filme é, também, tal como o meu álbum, 'Pajubá', fruto da fricção com outras pessoas e de fricção interna para entender e formular quem eu sou, o que significa habitar o meu corpo. O processo de me nomear, de dar nome à minha identidade, é um processo vivo".

"Sabendo que não me entendo como homem nem como mulher... Se entre ser homem e ser mulher eu prefiro ser eu, o que é este corpo?", interroga-se, "é do processo de tentar entender o que sou que nasce a 'Bixa Travesty', identidade que atribuí a mim própria naquele momento. Naquela época, era como eu entendia o meu corpo". O filme, acrescenta, reflete sobre isso: "o que é uma bixa travesty? O que come uma bixa travesty? Quem come uma bixa travesty? Onde vive, quais são os espaços que ocupa?".

A artista admite não acreditar na existência de apenas dois sexos: "acredito nisso enquanto plataforma de organização do mundo, mas para mim existem n sexos. Acredito que existem tanto sexos quanto existem corpos no mundo e que podemos habitar o nosso corpo com uma certa singularidade".

Na sinopse de "Bixa Travesty", apresentado como um retrato da vida e arte de Linn da Quebrada, lê-se: "oriunda de um bairro desfavorecido pobre de São Paulo, a cantora trans enfrenta muitos preconceitos, também por ser negra. As suas canções funk soam como uma arma contra o machismo. Com uma presença forte e ousada em palco, ela procura constantemente discutir e lutar contra paradigmas e estereótipos". "Pajubá", o seu álbum de estreia, chegou às lojas no ano passado e inclui duetos com Liniker e os Caramelows, Gloria Groove e Pepita. Veja abaixo o vídeo de 'blasFêmea | Mulher'.

A artista regressa a Portugal, depois de já ter atuado várias vezes este ano em solo nacional, para dois concertos no início de outubro: no dia 5 sobe ao palco do Maus Hábitos, no Porto (os bilhetes estão à venda nos locais habituais ao preço único de €15,00), e no dia 6 atua no Barreiro, no âmbito do festival Out.Fest (o bilhete diário custa €15,00 e o passe geral está à venda por €20,00).