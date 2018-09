Os Arcade Fire atuaram na passada quinta-feira no Greek Theatre, em Los Angeles, tendo tocado "Funeral", o seu primeiro álbum, na íntegra pela primeira vez.

A banda canadiana abriu o espetáculo com todas as dez canções que compõem "Funeral", tendo Win Butler dito em palco que essa decisão nada teve a ver com "sentimentalismo".

"Já passaram 14 anos desde que lançámos o 'Funeral'. Apeteceu-nos tocá-lo", justificou.