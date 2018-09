Vários músicos portugueses vão prestar homenagem a Zé Pedro, num espetáculo especial no Coliseu do Porto, no próximo dia 4 de outubro.

Confirmados na gala do IPO-Porto (Instituto Português de Oncologia) estão Xutos & Pontapés, António Zambujo, Miguel Araújo, Capicua e as Vozes da Rádio, mas também o humorista Vasco Correia e o mágico Daniel Guedes.

Zé Pedro, que faleceu no ano passado, vítima de cancro, foi desde 2013 o padrinho desta gala, pelo que o IPO-Porto dedica a quarta edição da cerimónia ao guitarrista português. As receitas revertem na totalidade para a investigação de novos tratamentos para o cancro no IPO-Porto.



“Foi para o IPO-Porto uma grande honra ter contado com o apoio e o imensurável contributo do músico e homem Zé Pedro para a realização da gala solidária que hoje marca a nossa agenda cultural e solidária, como um dos grandes eventos na cidade. Gostaríamos, por isso, de lembrar o Zé Pedro como um 'amigo IPO' que emprestou todo o seu conhecimento musical e humano a esta causa tão importante de sensibilizar a população para o papel crucial da investigação no futuro do tratamento do cancro", afirma em comunicado Laranja Pontes, presidente do IPO-Porto.



Os bilhetes estão à venda no IPO-Porto, no Coliseu e nos locais habituais, a partir de 10 euros.