Trent Reznor vai voltar a trabalhar numa banda-sonora, desta feita para uma nova série de televisão.

O líder dos Nine Inch Nails vai voltar a juntar-se a Atticus Ross, seu colaborador de longa data e também membro da banda, para trabalhar na banda-sonora de "The Watchmen", série da HBO baseada no romance gráfico com o mesmo nome.

A série é descrita como "uma remistura" do trabalho de Alan Moore, também responsável por títulos como "V de Vingança" ou "Lost Girls".

Ao longo da sua carreira, Trent Reznor e Atticus Ross já compuseram as bandas-sonoras de filmes como "A Rede Social", pela qual venceram um Óscar em 2010.