Sara Tavares e Mariza estão ambas nomeadas para o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, respetivamente por "Fitxadu" e "Mariza". As duas artistas concorrem ao galardão ao lado de Anastácia com "Daquele Jeito!", Almir Sater & Renato Teixeira com "+AR" e Borghetti Yamandu com "Borghetti Yamandu".

O colombiano J Balvin é o artista com mais nomeações, oito, para a versão latina dos prémios Grammy: Álbum do Ano com "Vibras"; Gravação do Ano com 'Mi Gente' e 'X' com Nicky Jam; Melhor Fusão/Interpretação Urbana com 'Mi Gente'; Melhor Álbum de Música Urbana; e Melhor Canção Urbana com 'Downtown' com Anitta, 'Sensualidad' com Bad Bunny e 'X'. A espanhola Rosalía é a segunda artista mais nomeada, sendo candidata a cinco galardões.

Nomeados para o prémio mais ambicionado, o de Álbum do Ano, estão: Pablo Alborán ("Prometo"), J Balvin ("Vibras"), Chico Buarque ("Caravanas"), Jorge Drexler ("Salvavidas de Hielo"), El David Aguilar ("Siguiente"), Kany García ("Soy Yo"), Natalia Lafourcade ("Musas, Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos,vol. 2"), Luis Miguel ("¡México Por Siempre!"), Monsieur Periné ("Encanto Tropical") e Rozalén ("Cuando el Río Suena...").

As nomeações para os Grammys Latinos são feitas com base nos votos dos membros internacionais da Academia Latina da Gravação e as deste ano foram encontradas entre perto de 14 mil elegíveis em 49 categorias (o período a que se referem vai de 1 de junho de 2017 a 31 de maio de 2018). A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se em Las Vegas no dia 15 de novembro.