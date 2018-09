Já foi revelado o cartaz final do Festival para Gente Sentada, que se realiza em vários espaços de Braga, em novembro.

A 16 de novembro, ao neozelandês Marlon Williams (que veio a Paredes de Coura e também tocará em Lisboa) juntam-se a sul-africana Alice Phoebe Lou e os portugueses Medeiros/Lucas, Filipe Sambado e West Coast Man.



A 17, tocam o alemão Nils Frahm (que este ano esteve no NOS Primavera Sound), a catalã Núria Graham, os Riding Pânico, Madrepaz e a russa Ian.



Ainda há bilhetes para sexta, custando 25 euros, mas os de sábado e os passes estão esgotados.



Veja aqui o cartaz do festival, que se realizará no Theatro Circo, no gnration e no centro da cidade de Braga.



16 de novembro

Theatro Circo

Marlon Williams

Alice Phoebe Lou



gnration

Medeiros/Lucas

Filipe Sambado



Centro da cidade

West Coast Man



17 de novembro

Theatro Circo

Nils Frahm

Núria Graham



gnration

Riding Pânico

Ian



Centro da cidade

Madrepaz