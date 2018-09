Uma antiga baterista de Beyoncé, Kimberly Thompson, deu entrada com um processo em tribunal com vista a pedir uma ordem de restrição contra a cantora.

Thompson alega que Beyoncé é praticante de "bruxaria" e que lhe lançou "feitiços mágicos, de abuso sexual", além de ter "assassinado" o seu gato de estimação.

Tendo tocado com a autora de “Lemonade”, Kimberly Thompson acredita ainda que Beyoncé controlava as suas finanças e as suas comunicações por telefone.

O pedido da baterista, que também colaborou com o ator e músico Fred Armisen, será avaliado no dia 11 de outubro. Beyoncé ainda não reagiu a estas acusações.