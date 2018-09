Os Arcade Fire têm um vídeo novo. A banda canadiana partilhou, esta semana, o videoclip de 'Peter Pan', tema presente no seu último álbum, "Everything Now".

O vídeo foi realizado por Storm Saulter e é descrito como "um conto de fadas dancehall", referindo-se a um estilo de música jamaicano muito popular. Foi, aliás, gravado nesse país.

Veja aqui: