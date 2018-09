Na véspera do lançamento de “Piano & A Microphone 1983”, a BLITZ pode revelar em primeira mão o vídeo de um dos temas, 'Mary Don't You Weep'.

A versão de Prince para um tema do mais remoto cancioneiro americano, cuja primeira gravação remonta a 1915, está incluída no álbum que sai amanhã, 21 de setembro, e o vídeo que a acompanha, da autoria de Salomon Ligthelm, é o primeiro vídeo póstumo do norte-americano, que morreu em 2016.

Filmado em Nova Iorque, o vídeo é, pode ler-se no comunicado de imprensa, “um manifesto sobre o impacto devastador e contínuo das armas de fogo na juventude dos Estados Unidos”, pretendendo prestar homenagem aos 2600 adolescentes e crianças que todos os anos morrem naquele país, vítimas de tiroteios.

Em 2015, Prince envolveu-se nos protestos contra a morte do afro-americano Freddie Gray pela polícia de Baltimore, lançando uma canção com o nome da cidade e apelando à necessidade de encontrar uma solução pacífica. “Peace is more than the absence of war… We’re tired of cryin’ and people dyin’, let’s take all the guns away”, escreveu então. Na mesma ocasião, o músico organizou um concerto de homenagem a Freddie Gray, com a participação de Beyoncé, Jay-Z e Miguel.

Nas lojas amanhã, “Piano & A Microphone 1983” é um disco de nove canções, com a duração de 35 minutos. O material que lá se pode ouvir foi tocado por Prince sozinho ao piano, em sua casa, e gravado numa cassete, em 1983.

Entre as faixas encontram-se 'A Case of You', versão de Joni Mitchell, o então inédito 'Strange Relationship', que só viria a ser editadao em “Sign O' the Times”, de 1987, e 'Mary Don't You Weep', que recentemente foi usada nos créditos finais do filme “BlackKkKlansman”, de Spike Lee.

Veja aqui o alinhamento e abaixo o vídeo de 'Mary Don't You Weep'.

1. 17 Days

2. Purple Rain

3. A Case Of You

4. Mary Don’t You Weep

5. Strange Relationship

6. International Lover

7. Wednesday

8. Cold Coffee & Cocaine

9. Why The Butterflies

Disponível em várias versões, o álbum oferece, na edição mais luxuosa, um booklet com informação nova providenciada pelo engenheiro de som de Prince daquela época, Don Batts e pelas cantora Lisa Coleman e Jill Jones, bem como fotos nunca vistas do artista e letras escritas à mão.

Na capa está uma imagem de Prince nos bastidores de um espetáculo, em 1999, tirada pelo seu colaborador Allen Beaulieu, com quem trabalhou entre 1979 e 1984; são dele as capas dos álbuns “Dirty Mind” (1980) e “Controversy” (1981).