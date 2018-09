O Capitólio, em Lisboa, recebe esta sexta-feira e sábado o festival FNAC Live, conjunto de concertos de artistas portugueses, com entrada livre.

Amanhã, 21 de setembro, a sala próxima da Avenida da Liberdade acolherá, no palco principal, concertos de Madrepaz, banda “descendente” dos Golpes, Da Chick, Benjamim & Barnaby Keen e DJ Glue. No palco Novos Talentos, estarão Beni Mizrahi e Enes e na zona Lounge Slam Poetry.

No sábado, 22 de setembro, o palco principal oferece concertos de Filipe Sambado, que este ano lançou um álbum aplaudido, bem como dos Feromona, que há cinco anos não tocam ao vivo. Os PAUS, cujo último álbum também é deste ano, e o DJ Carlos Manaça fecham a noite no palco principal.

No espaço Rooftop Novos Talentos, sábado é dia de Haema, Sardinhas com Bigodes (vencedores do concurso Novos Talentos FNAC), Mazarin, Mystic Fyah, Strolinflows e Phoenix RDC,



Veja aqui os horários dos concertos.



Sexta-feira, 21 de setembro



Palco Principal

21h - Madrepaz

22h30 - Da Chick

23h45 - Benjamim & Barnaby Keen

1h - DJ Glue



Palco Novos Talentos



20h30 - Beni Mizrahi

22h - Enes



Zona Lounge



20h - Slam Poetry



Sábado, 22 de setembro



Palco Principal



19h15 - Filipe Sambado

21h - Feromona

23h - PAUS

00h30 - DJ Carlos Manaça



Rooftop Novos Talentos



16h15 - Haema

17h05 - Sardinhas com Bigodes

17h55 - Mazarin

18h45 - Mystic Fyah

20h15 - Strolinflows

22h - Phoenix RDC