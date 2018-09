Avril Lavigne está de volta, depois de cinco anos sem editar um álbum, com o single 'Head Above Water', uma balada com piano e cordas que fala sobre a luta da artista canadiana contra a doença de Lyme e inclui o verso "estou a lutar pela minha vida". O lyric video já está disponível e pode ser visto e ouvido abaixo.

Sobre a nova canção, Lavigne já tinha dito: "foi a primeira canção que escrevi na minha cama durante um dos momentos mais assustadores da minha vida. Tinha aceitado a minha morte e sentia o meu corpo a desligar-se. Senti-me a afogar. Como se estivesse debaixo de água e precisasse de vir à tona para respirar. Como se estivesse num rio a ser puxada por uma corrente. Sem conseguir respirar".

Recorde-se que a artista canadiana revelou que sofria de Lyme, uma doença infecciosa causada por bactérias transmitidas por carraças, em 2015, justificando assim a sua ausência aos fãs. O mais recente álbum, homónimo, é de 2013 e 'Head Above Water' antecipa um novo longa-duração que ainda não tem data de edição confirmada: "vou fazer tudo o que puder para voltar aos palcos, viajar, cantar para vocês, trabalhar novamente. Mas tenho de escutar sempre o meu corpo e manter a minha saúde equilibrada, portanto sejam pacientes comigo. Escrevi e gravei este álbum e para mim isso é um momento vitorioso. Um feito gigante"