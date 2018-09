Pyotr Verzilov, membro do coletivo Pussy Riot, foi de facto envenenado à saída de um tribunal em Moscovo. A garantia partiu dos médicos do hospital em Berlim onde o ativista se encontra.

Os mesmos médicos acrescentaram que, apesar do estado de saúde de Verzilov inspirar ainda bastantes cuidados, este se encontra "bem disposto", ainda que a sofrer de tonturas e amnésia.

As restantes Pussy Riot emitiram um comunicado no qual revelaram essas mesmas declarações dos médicos, tendo visitado Pyotr Verzilov no hospital.

"É assustador, mas ele ainda tem o seu sentido de humor. Quando nos viu, disse 'é tão bom ver-vos sem estarem algemadas'", pode ler-se.

Verzilov foi um dos ativistas detidos no passado mês de julho em Moscovo, durante a final do Campeonato do Mundo de Futebol, que foi invadida pelas Pussy Riot em protesto contra as atuações da polícia russa.