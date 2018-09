O ator Rami Malek falou sobre a pressão que sentiu ao desempenhar o papel de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody", filme sobre os Queen que chega às salas de cinema portuguesas no dia 1 de novembro. Em entrevista ao New York Times, Malek disse: "sei bem que isto podia ser muito mau para a minha carreira se corresse mal. Por que razão quererias alterar a perceção que as pessoas têm do seu herói?".

Na mesma entrevista, o ator diz que se preparou para o papel estudando também os artistas que mais influenciaram Mercury: Jimi Hendrix, David Bowie e Liza Minnelli no filme "Cabaret". "Quase foi mais útil, às vezes, observar a Liza do que o Freddie. Era ali que encontrava a inspiração e origem dos movimentos que ele fazia". Veja abaixo o trailer do filme.