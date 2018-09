Os U2 deram ontem à noite o segundo de dois concertos na Altice Arena, em Lisboa.

A BLITZ esteve presente na primeira noite - a única "aberta" à imprensa - e partilha aqui alguns momentos marcantes do espetáculo.

Bono caminhando pelas ruas da sua infância, em 'Cedarwood Road'.

O enorme coro do público em 'One':

O êxito 'Beautiful Day':

A sequência 'Summer of Love'/'Pride (In the Name of Love)', com imagens de refugiados à deriva no Mediterrâneo e de manifestações nazis nos Estados Unidos.

Os U2 transformados em heróis de banda desenhada:

