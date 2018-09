A poucas horas do segundo concerto na Altice Arena, em Lisboa, Bono foi avistado a almoçar no restaurante JNcQUOI, na Avenida da Liberdade.

O vocalista dos U2 escolheu para o seu repasto o restaurante do chef António Bóia, que ““recria pratos típicos portugueses e internacionais com um toque especial”, segundo se pode ler na apresentação do espaço que oferece também serviço de bar, mercearia, pastelaria e loja de roupa.

DR

DR

DR

No sábado, ou seja, um dia antes do primeiro concerto em Portugal, Bono participou num encontro na Ucrânia, o Yes Forum, no qual falou sobre o seu trabalho com a fundação One.

