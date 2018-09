Os U2 convidaram Ana Moura a participar nos seus concertos na Altice Arena, amanhã, domingo, e na segunda-feira.

Durante os espetáculos desta digressão, é projetado um vídeo que promove a ação Poverty is Sexist (a pobreza é sexista), da organização One, destinada a combater as causas que mantêm as mulheres e meninas dos países menos desenvolvidos em condições de pobreza extrema, pode ler-se no comunicado de imprensa.

No vídeo, um coro canta 'Women of the World', canção de Ivor Cutler popularizada por Jim O'Rourke. Ana Moura irá cantar neste momento do concerto.

Recorde-se que a fadista já se juntou em palco a numerosos artistas internacionais de passagem por Portugal, como Prince, Rolling Stones, Andrea Bocelli e, mais recentemente, Benjamin Clementine.