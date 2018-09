Os U2 estão de regresso a Portugal e o espetáculo - que será apresentado em dois concertos, um no domingo e outro na segunda-feira - já está a ser montado na Altice Arena, em Lisboa.

Segundo o Correio da Manhã, o cenário, que contempla dois palcos e uma ponte que os une, é transportado por 31 camiões e a sua montagem envolve 120 pessoas.

O maior dos palcos, de forma retangular, une-se ao segundo, circular, através da ponte ou passadeira, sobre a qual estará o ecrã gigante.

Denis Costa (Creative Commons)

No Twitter, os fãs mais aguerridos podem consultar os horários e as regras para obterem um número que lhes garantirá um lugar mais privilegiado na fila do concerto. Veja aqui.

Os fãs dos U2 também já documentaram a chegada dos autocarros de digressão à Altice Arena.

À hora de publicação desta notícia (18h de 14 de setembro), há no Viagogo, um dos mais conhecidos sites do mercado secundário (de revenda de bilhetes), uma dezena de bilhetes para a primeira data (domingo, 16 de setembro), entre os 250 euros e os 700 euros, e cerca de 50 entradas para a segunda (segunda-feira, 17 de setembro), entre 184 euros e 307 euros.

Os concertos - os primeiros dos U2 em Portugal desde 2010 - estão esgotados há vários meses.