Os U2 já terão chegado a Lisboa, provenientes de França.

O grupo saiu do Aeroporto Le Bourget, em Paris, às 16h03 (hora portuguesa) e terá aterrado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 18h16 locais. Foram transportados num boeing 757 da irlandesa JetMagic.

Ao início da tarde, os fãs dos U2 documentaram a chegada dos autocarros de digressão à Altice Arena. A montagem das estruturas cénicas dos dois espetáculos, transportadas em 31 camiões, envolve 120 pessoas.

No Twitter, os fãs mais aguerridos podem consultar os horários e as regras para obterem um número que lhes garantirá um lugar mais privilegiado na fila do concerto.

Os concertos dos U2 têm lugar nos dias 16 e 17 de setembro, domingo e segunda-feira, respetivamente. Estão há muito esgotados.