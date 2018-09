Os U2 subiram esta quinta-feira ao palco da AccorHotels Arena, em Paris, para o último de quatro concertos que deram na capital francesa.

Este foi o último concerto dos U2 antes da chegada a Lisboa, para dois concertos na Altice Arena, domingo e segunda-feira, há muito esgotados.

Para aquele que foi mais um concerto da digressão "eXPERIENCE + iNNOCENCE", os U2 não mudaram significativamente o alinhamento, trocando apenas 'Red Flag Day' por 'All Because of You'.

O início do espetáculo fez-se, como tem sido habitual, com recurso a um vídeo retirado a "O Grande Ditador", filme de Charlie Chaplin, misturado com 'Love Is All We Left' e 'Zooropa'.

Dentro de um painel LED, os U2 arrancam depois com 'The Blackout', mantendo-se nesse 'main stage' durante uma dezena de temas e passando posteriormente para o 'E-Stage', um palco circular e mais pequeno, ligado ao maior através de um passeio.

No encore, nada de novo: 'One', 'Love Is Bigger Than Anything in Its Way' e '13 (There Is a Light)' continuam a ser as canções escolhidas pelos U2 para encerrar o espetáculo.

Neste último concerto dos U2 em Paris foi possível ver duas caras conhecidas por entre o público: o músico Lenny Kravitz, a quem os irlandeses fizeram referência tocando um trecho de 'Are You Gonna Go My Way', e o presidente francês, Emmanuel Macron, com quem Bono se reencontrou esta semana.

Antes de interpretar 'One', o vocalista dos U2 aproveitou para homenagear uma vez mais as vítimas do atentado no Bataclan, em 2015, lendo parte da letra de 'Streets of Surrender', canção escrita após o ataque, e referindo-se a Paris como "a cidade da liberdade".

Confira aqui o alinhamento completo do último concerto dos U2 em Paris, antes da visita a Portugal:

The Blackout

Lights Of Home

I Will Follow

All Because Of You

Beautiful Day

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Sunday Bloody Sunday

Until the End of the World

Elevation

Vertigo

Even Better Than The Real Thing

Acrobat

You're The Best Thing About Me

Summer Of Love

Pride (In the Name of Love)

Get Out Of Your Own Way

New Year's Day

City of Blinding Lights

Encore

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is A Light)