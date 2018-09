Os U2 estão em Paris para uma série de seis concertos e aproveitaram a estadia prolongada na capital francesa para dar uma mini-atuação acústica na cantina solidária do chef italiano Massimo Bottura, Refettorio Paris. Bono e companhia tocaram 'One' e 'Stuck in a Moment You Can't Get Out Of' no espaço criado pelo chef com três estrelas Michelin que oferece refeições gratuitas, feitas com sobras dos supermercados. Veja a foto e o vídeo abaixo.

Recorde-se que os U2 regressam a Portugal este fim de semana para dois concertos na Altice Arena, em Lisboa, um no domingo e outro na segunda-feira. Os espetáculos estão integrados na digressão "Experience + Innocence", têm início marcado para as 21h e encontram-se totalmente esgotados.