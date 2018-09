O Festival da Eurovisão do próximo ano terá lugar em Telavive, Israel, no mês de maio.

Depois da polémica em redor desta decisão, as entidades que presidem à Eurovisão escolheram Telavive como cenário do certame.

O festival decorrerá a 14, 16 e 18 de maio de 2019 no Centro Internacional de Convenções de Telavive.

“Todas as cidades foram exemplares nas suas propostas mas acabámos por concluir que Tealvive oferece o melhor cenário para receber o maior evento de música a nível mundial”, afirmou Jon Ola Sand, supervisor executivo do Festival da Eurovisão, que promete que a próxima edição do evento será “a mais espetacular de sempre”.

Com uma população de 400 mil pessoas, Telavive receberá pela primeira vez o Festival da Eurovisão, depois da vitória, em Lisboa este ano, da israelita Netta Barzilai.

“Esperamos receber, esta semana, garantias do Primeiro-ministro sobre a segurança e a liberdade de movimentos de todos os que vierem ao evento, para podermos salvaguardar a segurança dos espectadores e os valores da diversidade e da inclusividade da Eurovisão”, disse ainda Frank-Dieter Freiling, presidente do grupo de referência do Festival da Eurovisão.