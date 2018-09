Espécie de Peter Pan da música (e do cinema, não há como esquecer), Jared Leto é um homem de 46 anos enclausurado no corpo de um miúdo de 26. Os anos passam por todos, menos por este norte-americano sulista: se bebeu o elixir da eterna juventude ou fez um pacto com o danado, ainda está por perceber.

Quando, no ano passado, se anunciou que o regresso a Portugal da banda que há duas décadas formou com o irmão mais velho se faria no Campo Pequeno, ocorreu-nos que talvez os 30 Seconds to Mars estivessem a conhecer, por cá, uma despromoção - estamos a falar de uma banda que já por três vezes atuou na maior sala de espetáculos do país (a primeira das quais há dez anos). O cancelamento praticamente em cima da hora desse concerto de abril abriu portas à emenda: em 2018, os 30 Seconds to Mars voltariam não só para tocar na sala com maior lotação em Portugal (a agora denominada Altice Arena), como também para 'estrear' a segunda, em Braga (Altice Forum).

É certo que, tudo somado, o agora duo (ao vivo, trio) nunca terá tocado para tanta gente no mesmo ano em Portugal (vamos descontar o concerto abreviado do atribulado derradeiro dia do Optimus Alive 2011), mas a divisão de público entre norte e sul fez a sua mossa em Lisboa: estando muito bem composta, a arena da capital não esgotou, existindo lugares vagos nas várias áreas do recinto.

Previsto para as 21h00, o concerto não principiaria antes das 21h35, impasse durante o qual o público se entreteve como pôde, reagindo episodicamente - mas sem grande afinco - à demora, fazendo a onda como nos estádios de futebol, aplaudindo depois o seu próprio feito. Quando as luzes finalmente se desligam, a banda entra e ocupa os seus lugares, numa disposição de palco espartana: bateria pujante de Shannon Leto à direita, o teclista/baixista Stevie Aiello bem perto, um 'campo de futebol' inteiro para as deambulações de Jared Leto, ampliado por um pequeno passeio perpendicular ao palco, propiciador de proximidade com o público, onde o vocalista passou boa parte do concerto.

E que Leto é este, vestindo um misto de traje andino com kimono, braços abertos em jeito messiânico, óculos de sol a fitar a multidão e uma vontade irreprimível de correr todos os cantos do palco em êxtase triunfal? É o Leto que já conhecíamos, um 'crowd pleaser' nunca demasiado mecânico ou impessoal na entrega, mas com boa parte da cartilha estudada, incitando periodicamente o público a saltar, a "fazer barulho" e a manter os níveis de estamina em alta. É um profissionalão generoso, digamos assim. E aparentemente sincero quando, à semelhança do que já tinha dito em entrevista à BLITZ, admite - perto do final - que foi em Portugal que a sua banda pela primeira vez esgotou uma arena, e que terá bebido de alegre vontade desse voto de confiança.

O início, com 'Monolith' (do novo álbum, "America"), casa bem com 'Up in the Air', conferindo-se uma toada épica que se incrementa ainda mais em 'Kings and Queens' (voltas olímpicas de lado a lado do palco, por parte de Leto; o público a responder em coro) - e numa rajada cruzam-se os últimos três álbuns da banda.

Nada esmorece em 'This Is War', resgatada ao álbum homónimo de 2009, início em modo pós-punk, a lembrar Cure, refrão 'emo' dos sete costados. Aqui se identifica um padrão: nas canções mais aperaltadas (a palavra certa, perdoem a repetição, é 'épicas'), Leto grita no topo das suas possibilidades como se cada refrão fosse o último rugir de um mundo a despedir-se. No final, o êxtase: voam balões gigantes coloridos que o povo faz movimentar de costa a costa.

A desaceleração esperada começa com os acordes pesados de piano de 'Dangerous Night', do último álbum, canção que precisaria de uma banda mais numerosa para não soar tão parecida com a versão de estúdio. Aliás, esse é um dos queixumes possíveis dos puristas: com uma banda de três elementos, os 30 Seconds to Mars disparam várias bases gravadas, algo que se nota sobretudo no início de algumas canções.

'From Yesterday' (visita a "A Beautiful Lie", de 2005) repete a fórmula, sendo outra música que joga tudo no refrão e em que os versos acabam por ser pouco mais que uma obrigação contratual, mero atalho para chegar ao rebentamento. É, repete-se, nos refrões catárticos que os 30 Seconds to Mars são melhores, e é assim que têm do público o feedback desejado: um gigantesco coro que pontua boa parte das canções, conferindo-lhe um efeito redentor.

Neste meio de concerto menos empolgante, Jared Leto carrega a bandeira de Portugal em 'Do or Die' (de "Love, Lust, Faith and Dreams", o disco anterior) e experimenta o R&B eletrónico em 'Love Is Madness' (canção do novo álbum em que entra Halsey). Volta o piano martelado em 'Hail to the Victor', canção pop muito 2018 tecida a meias com a dupla holandesa de DJs e produtores Yellow Claw, no final da qual o 'frontman' tira finalmente os óculos, revelando que ali se encontra uma equipa de filmagem a rodar um vídeo para aquele que será o próximo single do grupo. Ainda há tempo para mais uns planos de povo em ombros.

Antes de uma canção com 'dream' no título, uma tirada untuosa: "Quero agradecer a Portugal por tornar os nossos sonhos uma realidade". O pendor onírico converte-se num épico rock à anos 80, 'Live Like a Dream', atípica penúltima canção de "America" cujo coro fica, novamente, por conta do público. E não é senão o público que é, novamente, chamado à participação em 'City of Angels', desta vez erguendo telemóveis luminosos.

Regressamos aos chamados momentos capitais do concerto quando Leto pede a subida ao palco "os melhores dançarinos deste lugar". Rapidamente se vê rodeado por duas raparigas, que o abraçam e beijam, e por dois rapazes que não são tão efusivos na comemoração. Contudo, é um deles que 'ganha' o momento, ao mostrar as suas tatuagens. "Olha Shannon, este tipo tem letras dos 30 Seconds to Mars em todo o corpo!", exulta Leto surpreendido e agradecido pela devoção. A canção é, afirma o vocalista, sobre "a ansiedade e a depressão, mas também sobre vencer os desafios, é uma celebração da vida". Conjugam-se os verbos dançar, gritar, saltar e cantar. É a vez de ouvirmos 'Rescue Me', terceiro single de "America".

Vai a canção já bem encaminhada quando Leto pergunta: "Estão preparados para uma grande surpresa?". Pausa. "Então aqui está o vosso herói local. Dioooogo! Diooooogo!". Ora, não há por cá outro Diogo cantante que não seja o Piçarra, que se atira à parte final de 'Rescue Me' como se a canção fosse sua. Mais satisfeito do que quando foi relegado para um 'slot' tardio por um apressado Shawn Mendes no Sudoeste, Piçarra despede-se com um "façam barulho para 30 Seconds to Mars!". Há dias assim.

O caminho até ao epílogo (não houve encore) pareceu-nos rápido: 'Hurricane' antecedeu uma 'Remedy' em formato acústico, interpretada pelo mano Shannon, homem de 48 anos em corpo de 28, e senhor de uma voz mais torneada do que a de Jared (deveria cantar mais, não?). O mais novo aproveita para trocar de roupa e surje, mais casual, para a antiga 'The Kill (Bury Me)'.

O final é pensado para evitar qualquer hipótese de falhanço. 'Walk on Water', primeiro single de "America", tem aquela cobertura prateada dos U2 dos anos 90, novamente alicerçado em coros que o povo - que não cessou de agitar bandeiras durante todo o concerto - devolve. Subitamente, Jared ordena à banda que interrompa a canção. "Parem, parem, parem", grita. De seguida, pede aos fãs que se encontram na dianteira da extensão do palco para que estes "façam um caminho, um corredor". E indicam ao seguranças que ajudem na tarefa. Pouco depois, explica o motivo da paragem: "Está muito calor. Dêem-lhe espaço", apontando para uma fã que se terá sentido indisposta. "Ela vai ficar bem, precisa de espaço". Quando percebe que a situação está sob controlo, Leto roga ao público que termine a canção "à portuguesa, da forma mais apaixonada possível". O derradeiro piropo.

O 'grand finale' já era conhecido, mas nem por isso tem menos impacto: para o arrebatado 'Closer to the Edge' (nova memória de 2009), Jared Leto chama ao palco uma verdadeira multidão - são dezenas e dezenas de pessoas, muitas delas portadoras do mais caro passe VIP, outras sem ter gasto semelhante fortuna. Sozinho, à frente da sua tribo, Jared Leto canta os últimos versos da noite "No I'm not saying I'm sorry / One day, maybe we'll meet again/ No I'm not saying I'm sorry/ One day, maybe we'll meet again/ No, no, no, no/ No, no, no, no/ I will never forget/ No, no/ I will never regret/ No, no/ I will…". Sem arrependimentos, bem entendido, talvez nos encontremos outra vez.