O cantor Rachid Taha morreu esta terça-feira na sua residência em Paris, vítima de ataque cardíaco. Contava 59 anos.

O franco-argelino fez parte dos Carte de Séjour, grupo de rock francês na década de 1980. O início da sua carreira a solo remonta ao arranque anos 90, caracterizando-se a sua música pela fusão de rock e tecno com o género raï (música folclórica da Argélia), o que o levou ao longo das últimas décadas a vários palcos de músicas do mundo.

Em Portugal esteve por várias vezes, tendo passado pelo Festival de Músicas do Mundo de Sines, sendo também recordado um espetáculo no festival Ritmos, em 1998 no Palácio de Cristal, na cidade do Porto.

Em 2017 cancelou um espetáculo no festival MED, em Loulé, por motivos de saúde.

O seu maior sucesso terá sido "Ya Rayah", versão de uma canção tradicional argelina: