Os norte-americanos Thirty Seconds To Mars tocaram ontem em Braga, na primeira de duas datas em Portugal da sua corrente digressão.

Começando o espetáculo com 'Monolith' e fechando com 'Closer to the Edge', a banda de Jared Leto recebeu alguns fãs em palco em duas ocasiões - o momento foi captado em vídeo pelos admiradores.

Veja aqui alguns dos vídeos partilhados pelos seguidores dos Thirty Seconds to Mars no Instagram, incluindo um do tema 'Remedy', cantando por Shannon Leto.

Hoje, os autores de “America” tocam na Altice Arena, em Lisboa.

Veja aqui o alinhamento do concerto dos Thirty Seconds To Mars em Braga.

1. Monolith

2. Up in the Air

3. Kings and Queens

4. This Is War

5. Dangerous Night

6. From Yesterday

7. Do or Die

8. Love Is Madness

9. Hail to the Victor

10. City of Angels

11. Rescue Me

12. Hurricane

13. Remedy

14. Live Like a Dream

15. The Kill (Bury Me)

16. Walk on Water

17. Closer to the Edge