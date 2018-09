Já perto do final do concerto dos 30 Seconds to Mars, esta quarta-feira à noite, em Lisboa, uma situação imprevista obrigou à interrupção de uma canção.

Perante uma Altice Arena bem composta, mas não esgotada, Jared Leto e companheiros interpretavam 'Walk on Water', a penúltima canção do alinhamento, quando o vocalista parou de cantar e ordenou à banda que interrompesse a canção. "Parem, parem, parem", gritou. De seguida, pediu aos fãs que se encontravam na dianteira do pequeno passeio perpendicular ao centro do palco que procurassem criar espaço nessa zona: "façam um caminho, um corredor". Para tal, solicitou a intervenção da equipa de segurança.

Pouco depois, explicou: "Está muito calor. Dêem-lhe espaço", referindo-se a uma fã que se terá sentido mal. "Ela vai ficar bem, precisa de espaço".

Quando percebeu que a situação estava devidamente acautelada, Leto pediu ao público que terminasse a canção "à portuguesa, da forma mais apaixonada possível". Lembrou, então, que tanto ele como o irmão Shannon não se esquecem que "foi aqui, em Portugal, que esgotámos pela primeira vez uma arena", como aliás já havia referido em entrevista à BLITZ.

Minutos antes, um convidado surpresa juntara a sua voz à de Leto em 'Rescue Me'. Diogo Piçarra, "herói local", foi chamado ao palco e cantou com a banda norte-americana.